Italia di Chicco Blengini approccia questi Giochi Olimpici, vincendo in rimonta (3-2) contro un Canada comunque coriaceo e domato solamente al 5° set e dallo strapotere di un Alessandro Michieletto MVP indiscusso. Uno dei pilastri della Trentino Volley non solo mette a referto 24 punti (59% di efficienza in attacco), ma si dimostra scafato nonostante si tratti della sua prima partecipazione ai Giochi. Nei primi due set l'Italia è però contratta, quasi irriconoscibile. Tanti errori al servizio, molte difficoltà in ricezione e un Simone Giannelli che non sembra nella sua forma migliore. Anche Prova di orgoglio, di cuore, ma anche di talento. Così l'di Chicco Blengini approccia questi Giochi Olimpici,contro un Canada comunque coriaceo e domato solamente al 5° set e dallo strapotere di un. Uno dei pilastri della Trentino Volley non solo mette a referto 24 punti (59% di efficienza in attacco), ma si dimostra scafato nonostante si tratti della sua prima partecipazione ai Giochi. Nei primi due set l'Italia è però contratta, quasi irriconoscibile. Tanti errori al servizio, molte difficoltà in ricezione e unche non sembra nella sua forma migliore. Anche capitan Ivan Zaytsev incappa in una di quelle serate, più uniche che rare, da matita rossa in pagella. Poco male però, perché l'orgoglio degli Azzurri compensa alcuni passaggi a vuoto, dopo uno 0-2 (26-28, 18-25) che avrebbe fermato molte altre Nazionali, ma non l'Italia.

Blengini decide di mischiare le carte, responsabilizzando Michieletto e gettando nella mischia anche Luca Vettori, quest'ultimo impavido nel tirare a tutto braccio nei momenti chiave della gara e fondamentale nel cambiarne le sorti. Dopo aver sofferto molto i primi tempi di Lucas van Berkel e la regia di TJ Sanders, gli Azzurri prendono le misure a muro - merito soprattutto del solito, granitico, Simone Anzani e di un Gianluca Galassi da 4 muri vincenti- e cominciano a non regalare più punti tramite errori al servizio. Michieletto sale in cattedra con un perfetto mix di strapotere fisico, tecnico e d'astuzia, giocando spesso e volentieri col muro canadese e non sottraendosi a responsabilità importanti. Tocca però a Osmany Juantorena dare la scossa decisiva, senza dimenticare un fondamentale punto di Jiri Kovar nel 4° set. La "pantera" si carica sulle spalle la squadra nel momento in cui l'Italia sembra poter pagare la fatica nel 5° set, mettendo insieme un break di 3-0 che risulterà fondamentale. Michieletto fa il resto, dando ancora una volta dimostrazione di uno sterminato talento, che lo aveva già consacrato MVP dell'Europeo U-20. Il cambio di intensità, abnegazione difensiva e qualità tra ricezioni e muro, potendo così ricostruire possessi importanti, è stato molto importante. Rinunciando allo "Zar" e mischiando le carte con Vettori, Blengini si è fidato del gruppo e ha ottenuto risposte importanti, anche e soprattutto a livello psicologico. Un k.o. col Canada non avrebbe certo compromesso la qualificazione alla fase successiva - ai quarti di finale passano infatti le prime 4 squadre di ogni gruppo -, ma avrebbe forse minato le certezze di un gruppo in cui la differenza di esperienza tra veterani e giovani è impressionante. Adesso testa alla Polonia. Due punti in tasca, a livello mentale, fanno tutta la differenza verso il match contro i bi-campioni del mondo in carica, guidati da Wilfredo Leon.

Il tabellino

Italia - Canada 3-2 (26-28; 18-25; 25-21; 25-18; 15-11)

Italia: Kovar 1, Vettori 10, Juantorena 21, Giannelli 4, Zaytsev 4, Piano 2, Colaci, Galassi 9, Sbertoli, Anzani 6, Michieletto 24, Lavia. All. Gianlorenzo Blengini.

Canada: Sanders, Perrin 17, Marshall n.e., N. Hoag 18, Maar 2, Blankenau, Sclater 5, van Berkel 10, Vernon-Evans 12, Vigrass 6, Bann, Szwarc 3. All. Glenn Hoag.

