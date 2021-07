Le Olimpiadi di Tokyo 2021 si disputeranno da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. La pallavolo sarà una delle grandi protagonista dei Giochi, il torneo femminile prevede la partecipazione di 12 Nazionali.

L’Italia è tra le grandi favorite della vigilia. Paola Egonu e compagne hanno tutte le carte in regola per puntare alla medaglia d’oro e sono pronte a sfidare la Serbia (contro cui hanno perso la finale dei Mondiali 2018), la Cina (detentrice del titolo), i sempre solidi USA, ma anche Russia e Brasile, senza sottovalutare la Turchia di Giovanni Guidetti.

Ogni squadra sarà composta da 12 giocatrici, scelte dai vari Commissari Tecnici senza alcun vincolo in base al ruolo. Di seguito tutte le rose, le formazioni e i convocati di tutte le Nazionali di volley femminile per le Olimpiadi di Tokyo 2021.

CONVOCATE VOLLEY FEMMINILE OLIMPIADI 2021: LE 12 NAZIONALI

ARGENTINA:

Palleggiatrici: Victoria Mayer, Sabrina Germanier

Opposti: Eugenia Nosach, Erika Mercado

Schiacciatrici: Yamila Nizetich, Daniela Bulaich, Elina Rodriguez, Antonela Fortuna

Centrali: Julieta Lazcano, Candelaria Herrera, Bianca Farriol

Libero: Tatiana Rizzo

BRASILE:

Palleggiatrici: Macris, Roberta

Opposti: Tandara, Rosamaria

Schiacciatrici: Natalia, Gabi, Fé Garay, Ana Cristina

Centrali: Carol Gattaz, Carol, Bia

Libero: Camila Brait

CINA:

Palleggiatrici: Ding Xia, Yao Di

Opposti: Gong Xiangyu, Liu Yanhan

Schiacciatrici: Zhu Ting, Zhang Changning, Li Yingying, Liu Xiatong

Centrali: Yuan Xinyue, Yan Ni, Wang Yuanyuan

Libero: Wang Mengjie

COREA DEL SUD:

Palleggiatrici: Yeum Hye Seon, An Hye Jin

Opposti: Park Jeong Ah (anche schiacciatrice), Kim Hee Jin (anche centrale), Jeong Ji Yun

Schiacciatrici: Kim Yeon Koung, Lee So Young, Pyo Seung Ju

Centrali: Yang Hyo Jin, Kim Su Ji, Park Eun Jin

Libero: Oh Ji Young

GIAPPONE:

Palleggiatrici: Aki Momii, Kanami Tashiro

Opposto: Ai Kurogo

Schiacciatrici: Sarina Koga, Mayu Ishikawa, Yuki Ishii, Kotona Hayashi

Centrali: Erika Araki, Haruyo Shimamura, Mai Okumura, Nichika Yamada

Libero: Mako Kobata

ITALIA:

Palleggiatrici: Ofelia Malinov, Alessia Orro

Opposto: Paola Egonu

Schiacciatrici: Miriam Sylla, Caterina Bosetti, Elena Pietrini, Indre Sorokaite (anche opposto)

Centrali: Cristina Chirichella, Anna Danesi, Sarah Fahr, Raphaela Folie

Libero: Monica De Gennaro

KENYA:

Palleggiatrici: Jane Wacu, Joy Lusenaka

Opposti: Sharon Chepchumba, Emmaculate Chemtai

Schiacciatrici: Mercy Moim, Noel Murambi, Leonida Kasaya, Pamela Jepkirui

Centrali: Edith Mukuvilani, Gladys Ekaru, Lorine Chebet

Libero: Agripina Kundu

REPUBBLICA DOMINICANA:

Palleggiatrici: Niverka Marte, Camil Immaculada Dominguez Martinez

Opposti: Brayelin Martinez, Gaila Ceneida Gonzalez Lopez

Schiacciatrici: Bethania De La Cruz, Prisilla Rivera, Yonkaira Pena

Centrali: Jineiry Martinez, Annerys Vargas, Lisvel Eve Mejia

Liberi: Brenda Castillo, Larysmer Martinez Caro

RUSSIA:

Palleggiatrici: Polina Matveeva, Evgeniya Startseva

Opposti: Natalia Goncharova, Anna Lazareva

Schiacciatrici: Irina Voronkova, Arina Fedorovtseva, Ksenia Smirnova

Centrali: Irina Koroleva, Irina Fetisova, Ekaterina Enina

Liberi: Daria Pilipenko, Anna Podkopaeva

SERBIA:

Palleggiatrici: Maja Ognjenovic, Sladjana Mirkovic

Opposti: Tijana Boskovic, Ana Bjelica

Schiacciatrici: Bianka Busa, Brankica Mihajlovic, Bojana Milenkovic, Jelena Blagojevic

Centrali: Mina Popovic, Maja Aleksic, Milena Rasic

Liberi: Silvija Popovic

TURCHIA:

Palleggiatrici: Naz Aydemir Akyol, Cansu Ozbay

Opposti: Meryem Boz, Ebrar Karakurt

Schiacciatrici: Meliha Ismailoglu, Hande Baladin, Seyma Ercan, Tugba Senoglu

Centrali: Eda Erdem Dundar, Zehra Gunes, Kubra Akman

Libero: Simge Akoz

USA:

Palleggiatici: Micha Hancock, Jordyn Poulter

Opposti: Annie Drews, Jordan Thompson

Schiacciatrici: Jordan Larson, Michelle Bartsch-Hackley, Kim Hill, Kelsey Robinson

Centrali: Foluke Akinradewo, Haleigh Washington, Chiaka Ogbogu

Libero: Justine Wong Orantes

