Il countdown per Tokyo comincia a farsi sempre più roboante. Ogni secondo si succede all'altro con sempre più intensità. Meno di sette giorni ci separano dall'avvio dei Giochi, e per alcune spedizioni azzurre è già tempo di volare in estremo oriente. Anche Miriam Sylla, schiacciatrice azzurra, sta attraversando un intero continente in aereo. In questa edizione, l'obiettivo della sua Nazionale è strappare una medaglia pesante. Intervistata pochi minuti prima dell'imbarco, la giocatrice dell'Imoco ha descritto così le sue sensazioni:

Giocare le Olimpiadi è una grande emozione. Il fatto di avere la fascia di capitano, ormai con i Giochi alle porte, passa in secondo piano. Questo è un sogno che tanti atleti rincorrono per molti anni e magari, delle volte, non riescono ad realizzare. Viaggiamo con una valigia piena di speranze e voglia di fare bene. Siamo un bel gruppo, con le nostre storie e il nostro passato abbiamo qualcosa non da chiedere, ma da ricevere. Speriamo che questo gruppo riesca a farsi valere e a dimostrare il proprio valore".

I cancelli di Tokyo si aprono dunque per le 12 convocate della nazionale femminile azzurra, che contenderà la medaglia d'oro ad altre 11 compagini.

