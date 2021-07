Ivan Zaytsev, il capitano e giocatore più carismatico della nazionale di volley azzurra, ha rilasciato le ultime dichiarazioni prima della partenza per Tokyo.

"Le ambizioni sono quelle di giocare una partita alla volta, senza pensare a quello che è stato il passato e alle medaglie conquistate . Vivere alla giornata come abbiamo sempre fatto, anche nelle edizioni precedenti". Profilo basso in queste dichiarazioni pre olimpiche dello Zar, che cerca di togliere pressione dalla squadra.

Ivan Zaytsev Credit Foto Eurosport

Ma si percepiscono anche le sensazioni positive dalle sue parole: "L'obiettivo è quello di caricarci nel girone per vedere di fare qualcosa di speciale dopo. Vivere un'esperienza olimpica è sempre molto bello, stimolante e molto personale. Anche vedere i ragazzi alla prima esperienza come la vivono, come reagiscono, il contatto con il villaggio olimpico. Saranno sicuramente olimpiadi diverse e bisognerà vedere come saranno le restrizioni. Ma c'è anche da dire che se non ci fosse stato il Giappone probabilmente queste olimpiadi non si sarebbero neanche disputate" ha concluso.

