Il torneo femminile si concluderà infatti sul taraflex del College Park Center di Arlington (Texas, Stati Uniti d'America) dal 12 al 16 luglio 2023, mentre le Finals della competizione maschile sono in programma dal 19 al 23 luglio 2023 sul campo dell'Ergo Arena di Danzica (Polonia). Dopo due anni di Italia - con le Finals 2021 disputatesi a Rimini e quelle del 2022 giocate invece a Bologna - il torneo maschile vedrà per la prima volta la sua fase conclusiva in Polonia, con la nazionale di coach Nikola Grbic che, davanti al pubblico amico, cercherà così di allungare a quattro la striscia di podi consecutivi ma anche di vincere per la prima volta questa competizione.

Finals si erano finora disputate a Nanchino (2018 e 2019), Rimini (2021) e Ankara (2022). Grande occasione per le Team USA, visto che la nazionale allenata da Karch Kiraly avrà l'occasione di conquistare, davanti al pubblico amico, quello che sarebbe il 4° oro in cinque edizioni. Non è comunque ancora chiaro se, come previsto dalla formula della scorsa edizione, le due nazioni ospitanti - a patto di rientrare tra le prime 8 classificate al termine della fase a gironi - avranno diritto al numero 1 nel ranking della fase a eliminazione diretta, una regola che ha già creato grandi discussioni specialmente nel torneo femminile. Nonostante avesse chiuso la fase a gironi al 4° posto, dietro a Stati Uniti, Brasile e Italia, la Turchia di coach Giovanni Guidetti si ritrovò infatti a essere numero 1 della fase a eliminazione diretta, potendo così affrontare la modesta Thailandia nei quarti di finale, prima di essere eliminata in semifinale (0-3) dalle Azzurre di coach Davide Mazzanti.

