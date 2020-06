Dal nostro partner OAsport.it

Aleksandar Atanasijevic è risultato positivo al coronavirus. A rivelarlo è stato lo stesso pallavolista a sportklub.rs. L’opposto della Nazionale Serba e di Perugia si è sottoposto a un test pochi giorni fa e purtroppo l’esito non è stato dei migliori. I sintomi contratti dal 28enne sono comunque lievi e così il leader dei Campioni d’Europa è in isolamento domiciliare dopo un solo giorno in ospedale.

Pallavolo Il protocollo per gli allenamenti: si può giocare 6 contro 6, ma bisogna indossare la mascherina IERI A 10:33

Il ribattezzato Bata era tornato da poco nel suo Paese natale dopo aver trascorso l’intero lockdown a Perugia, in Italia era sempre risultato negativo a tutti i test. Il giocatore non ha rilasciato dichiarazioni su come si è infettato anche se presume di sapere come sia successo. Ora l’opposto dovrà rispettare 14 giorni di autoisolamento.

Play Icon WATCH 🎙 Sylla: "Lo stop del volley è una delusione. Partita del cuore in Nazionale? Spero presto" 00:26:13

Pallavolo Zaytsev è un giocatore del Kuzbass Kemerovo, ora è ufficiale: lo Zar vola in Russia 01/06/2020 A 13:14