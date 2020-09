Notizie importanti arrivano dalla FIVB riguardo la disputata del Mondiale per club di pallavolo maschile e femminile . La Federazione Internazionale ha infatti annunciato la cancellazione della rassegna iridata 2020 dopo la decisione del Consiglio di amministrazione. Le motivazioni, come si può intuire, sono legate alla pandemia Covid-19 , viste le incertezze e le problematiche sulla partecipazione del pubblico e sui viaggi.

Per questa situazione assai precaria si è deciso di non organizzare la manifestazione, con l’annuncio che verrà scelta la data del prossimo torneo (2021) entro la fine di ottobre 2020. Questo significa che Civitanova e Conegliano potranno fregiarsi per un’altra stagione del loro titolo.