Si è delineato il quadro delle squadre qualificate ai quarti di finale della Champions League 2021 di volley maschile. Le vincitrici dei cinque gironi preliminari e le tre migliori seconde classificate hanno staccato il biglietto per la fase a eliminazione diretta: quarti e semifinali si disputeranno in incontri di andata e ritorno (salvo cambi di regolamento dovuti all’emergenza sanitaria), mentre la Finale andrà in scena in gara secca il prossimo 1° maggio in sede ancora da definire.