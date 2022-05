Conegliano ha sconfitto Monza per 3-2 (23-25; 23-25; 25-16; 25-20; 15-10) nella gara-2 della Finale Scudetto, riuscendo così a pareggiare la serie che mette in palio il tricolore (1-1). Le Campionesse d’Italia riescono a rimontare dallo 0-2 ed espugnano la tana delle brianzole al tie-break, dopo che avevano perso tre giorni fa di fronte al proprio pubblico sempre al set corto. Risalita al cardiopalma delle Campionesse d’Europa, nuovamente messe in difficoltà dalle scatenate padrone di casa, che davanti a 4.200 spettatori hanno sognato la magia dopo aver conquistato i primi due parziali.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno tirato fuori gli artigli quando si sono trovate con le spalle al muro, hanno pian piano risalito la china e hanno fatto scacco matto contro il sestetto guidato da Marco Gaspari. Le Pantere hanno palesato la loro abitudine a giocare questo tipo di incontri e hanno mantenuto la calma nei momenti più critici, evitando di sprofondare sotto per 2-0 nella serie al meglio delle cinque partite. Si tornerà in campo sabato 7 maggio al PalaVerde di Treviso: chi avrà la meglio in quel confronto si procurerà la prima occasione per conquistare lo scudetto (sarebbe il quinto per le venete, il primo per le lombarde).

Prestazione surreale della scatenata Paola Egonu, che si è accesa dopo i primi due set. L’opposto ha messo a segno 29 punti (2 muri, 2 aces), affiancata in fase offensiva dalla sublime schiacciatrice Kathryn Plummer (17) e dal martello Miriam Sylla (14), entrambe cresciute nel corso dell’incontro. La regista Joanna Wolosz ha mandato in doppia cifra anche la centrale Robin de Kruijf (11), affiancata da Raphaela Folie (6). A Monza non sono bastate la bomber Lise van Hecke (18) e le schiacciatrici Anna Davyskiba (13) e Jordan Larson (12), al centro Anna Danesi (6) e Dana Rettke (5) alternatasi con Sonia Candi (4), brava il libero Beatrice Parrocchiale nel confronto ad alto livello con Monica De Gennaro.

La cronaca

Monza ha iniziato la partita in maniera aggressiva, pungendo al servizio e giocando in maniera propositiva in attacco (8-4). Le padrone di casa riescono a conservare il vantaggio fino al 13-9, poi ci pensano Plummer ed Egonu a ricucire lo strappo (15-15). Le padrone di casa riescono anche a passare in vantaggio con la parallela di Egonu (18-16), ma Monza rientra prontamente (19-18 col muro di Orro). Serrata lotta punto a punto (23-23), poi il primo tempo della subentrata Candi e il vincente di Van Hecke dalla seconda linea per il ruggito di Monza.

Le ragazze di Gaspari restano molto bene in campo e non si fanno prendere dall’euforia, il sestetto di Santarelli cerca di controbattere e ha un guizzo improvviso: primo tempo di de Kruijf, free-ball di Courtney ed errore di van Hecke per il 13-10. Le padrone di casa sono stupende a pareggiare a quota 15 per merito di una strepitosa Danesi (muro e ace). Due diagonali di Egonu e un muro di Folie valgono il 19-16 per le ospiti, che si trasforma rapidamente in 22-19. Monza non smette mai di crederci, sfrutta due errori delle rivali e impatta a quota 22 col mani-out di Davyskiba. Stysiak piazza un sontuoso diagonale e poi Egonu sparacchia out per il 2-0 del Vero Volley.

Nel terzo parziale c’è equilibrio fino al 9-9, poi Conegliano prende il largo: muro di Sylla, vincente di Egonu e fallo di Stysiak per il 13-9. Le padrone di casa vanno in sofferenza, un ace di Sylla e un muro di de Kruijf, seguiti da due stoccate di Plummer, regalano il 18-11 alle Campionesse d’Italia, che controllano la situazione e riaprono la partita. Conegliano mette il turbo nel quarto set (10-6 e 16-12), ma Davyskiba e van Hecke riescono a imbastire una stupenda reazione che porta al 19-19. Nel finale, però, Conegliano alza il ritmo con Egonu e Sylla, riuscendo a trascinare la contesa al tie-break.

Nella frazione decisiva è Conegliano a trovare l’immediato allungo: mani-out di Sylla, diagonale di Plummer, due stoccate di Egonu per il 7-4. Le Campionesse d’Italia doppiano al cambio campo (8-4), ma Monza non demorde e recupera un break sfruttando due errori delle avversarie (6-8). Plummer ritrova il cambio palla, van Hecke sparacchia out in diagonale e l’Imoco riallunga nuovamente (10-6). Si tratta dello strappo risolutivo, Sylla è la migliore nel finale e il successo arriva sul servizio lungo di Stysiak.

