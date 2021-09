È pronto ad iniziare la sua avventura italiana, la prima fuori dal Brasile, lo schiacciatore verdeoro Douglas Souza. Identikit: 26 anni, campione olimpico a Rio 2016, 3 milioni di follower su Instagram. Il giocatore verdeoro è stato il colpo di mercato estivo della Tonno Callipo Volley per la caratura e il palmares del giocatore. Oltre a quella sportivo, non è da sottovalutare la caratura anche umana del ragazzo che da anni è una dichiarata icona omosessuale e in prima linea per abbattere i pregiudizi presenti all’interno del mondo dello sport. Si è raccontato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha affrontato anche questo punto delicato.

Su Instagram conta 3 milioni di follower. Perché è così seguito?

"È difficile da spiegare, spiega a Douglas a Gazzetta. Ho dimostrato alle persone il mio modo di essere, leggero, divertente, giocando. Penso che il pubblico si sia divertito a conoscere la mia personalità, chi sono anche fuori dal campo. Il pallavolista Douglas Souza è anche streamer, youtuber, influencer. Spero di poter ispirare anche altri atleti".

È dichiaratamente omosessuale: pensa che ci siano giocatori di pallavolo che non hanno il coraggio di fare coming out? Anche in Italia?

"Credo che possa esistere, certo. Non solo nella pallavolo, ma in qualsiasi professione. Sfortunatamente, sappiamo come il mondo possa essere violento e avere pregiudizi sulla sessualità delle persone".

È mai stato discriminato dentro e fuori dal campo da pallavolo a causa del suo orientamento sessuale?

"Sì. È impossibile per una persona omosessuale nel 2021 non subire alcun tipo di pregiudizio. Se non hai sofferto è perché non te ne sei accorto. Quando ero nelle giovanili e stavo arrivando in nazionale, sentivo dire dalla gente: “Guarda, devi nasconderti. Se arrivi nella nazionale brasiliana parlando e camminando così, ti tagliano fuori, ti mandano via. Non vorranno saperne”. Oggi sono la prova che si sbagliavano. Non ho mai nascosto il fatto di essere gay. Ora, la gente mi ha conosciuto grazie alle Olimpiadi, e questo mi ha dato questa grande visibilità".

È attualmente fidanzato?

"Ho un ragazzo e viviamo insieme. Sogniamo di sposarci, ma aspettiamo che passi questa pandemia”

