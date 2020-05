Volley, ecco le date per il 2020-2021: campionati, Nations League, Olimpiadi ed Europei

Credit Foto From Official Website

La FIVB ha ufficializzato le date principali del calendario 2020-2021 per quanto riguarda la pallavolo, il mondo dello sport ripartirà dopo la pandemia e il volley ha già fissato dei paletti molto importanti. I campionati nazionali potranno iniziare già il 1° giugno e si dovranno concludere entro il 18 aprile. Cosa succederà in Italia? Si parla di fare incominciare la SuperLega maschile e la Serie A1 femminile nella prima metà di settembre in modo da avere molto tempo a disposizione senza dovere giocare a ritmi forsennati. Si potrà fare, le squadre dovranno svolgere tutta la preparazione estiva ma dopo essere rimasti fermi così a lungo non sarà più di tanto un sacrificio.

Le Finali della Champions League si giocheranno entro il 2 maggio 2021 e precederanno la Nations League, la competizione per Nazionali che ritornerà dopo l’assenza di quest’anno: spazio dal 7 maggio al 27 giugno. L’appuntamento cruciale saranno chiaramente le Olimpiadi in programma a Tokyo dal 23 luglio all’8 agosto ma non finisce qui perché sono stati confermati anche gli Europei (e gli altri campionati continentali) tra il 19 agosto e il 19 settembre per un’estate davvero infuocata dopo il digiuno forzato del 2020.

