L’Italia vola in finale nell’Europeo U18 di pallavolo maschile. Gli azzurrini andranno a caccia del secondo successo consecutivo nella competizione continentale dopo aver battuto col punteggio di 3-0 (25-23, 25-20, 25-14) i pari età della Serbia. La selezione allenata da Michele Zanin affronterà la Francia per il trionfo nel torneo.

La sfida inizia nel segno del grandissimo equilibrio, con le due squadre un po’ bloccate forse anche a causa dell’importantissima posta in palio. Il primo break per gli azzurri arriva nella fase centrale del set dove riescono a portarsi anche sul 17-13. I serbi non ci stanno e si riportano in vantaggio sul 20-21, ma con grande freddezza e solidità l’Italia riesce a conquistare il primo set con l’attacco di Lorenzo Magliano.

Nel secondo parziale inizia lo show di Tommaso Barotto. L’opposto classe 2005 mette a segno palla su palla oltre a mettere in crisi gli attaccanti avversari con una serie di muri granitici. Per gli azzurri basta gestire con tranquillità il finale del set per salire sul 2-0.

La resistenza dei giovani serbi viene definitivamente piegata nel terzo parziale, in cui gli azzurrini prendono il largo sin dalle primissime battute. Barotto non si ferma, coadiuvato al meglio dal centrale Pardo Mati e dallo schiacciatore Lorenzo Magliano. Il vantaggio raggiunge la doppia cifra sul 22-12 anche a causa dei tanti errori nella metà campo avversaria. Il punto che proietta l’Italia in semifinale è firmato ancora da Barotto con un precisissimo ace.

Tommaso Barotto chiude da MVP e miglior marcatore con la bellezza di 25 punti di cui 7 ottenuti direttamente a muro. Fondamentale anche il lavoro tra ricezione ed attacco di Lorenzo Magliano e Alessandro Bristot, rispettivamente con 9 e 5 punti sul tabellino. Non bastano per i serbi i 16 punti di Luka Stankovic.

