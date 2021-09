L’Italia non conosce limiti e vola in semifinale ai Mondiali Under 18 di volley femminile. Le azzurre hanno travolto la Romania con un perentorio 3-0 (25-15; 25-18; 25-13) in un quarto di finale a senso unico e hanno staccato il biglietto per la fase calda della rassegna iridata in corso di svolgimento a Durango (Messico). La nostra Nazionale ha confermato il pronostico della vigilia contro la grande rivelazione di questa manifestazione, giganteggiando in lungo e in largo con assoluta disinvoltura.

Le ragazze del CT Marco Mencarelli si sono imposte in maniera netta, non soffrendo quasi mai nell’arco dei tre set: nel primo parziale hanno allungato in maniera perentoria dal 10-9 fino al 20-14, nella seconda frazione si sono issate prontamente sul 10-4 non voltandosi più indietro, nel terzo set sono state brave a risalire da un complicato 2-7 e a chiudere i conti col massimo scarto.

L’Italia accede alle semifinali per la quarta volta consecutiva: vinse poi il trofeo nel 2015 e nel 2017, nel 2019 perse al tie-break l’atto conclusivo contro gli USA. Si tratta della nona semifinale della storia in questa manifestazione di categoria. La nostra Nazionale affronterà gli USA (vittoriosi al tie-break sulla Turchia), mentre dall’altra parte del tabellone si incroceranno Russia e Serbia (giustiziere rispettivamente della Polonia per 3-0 e del Brasile per 3-1). La semifinale si giocherà mercoledì 29 settembre (ore 03.00 italiane).

Prestazione di lusso da parte delle schiacciatrici Julia Ituma (21 punti, 3 aces) e Dominika Giuliani (15 punti con 4 aces per la capitana), in doppia cifra anche l’opposto Giulia Viscioni (13 punti con ben 6 aces). Bella prova della regista Viola Passaro e delle centrali Islam Gannar (7 punti, 3 muri) e Nausica Acciarri (4), Emma Barbero il libero. Tra le fila della Romania le migliori sono state l’opposto Denisa Stefania Cheluta (10) e il martello Lidia Paula Partnoi (7).

