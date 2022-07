L’Italia ha vinto gli Europei Under 17 di volley femminile. La nostra Nazionale ha sconfitto la Turchia per 3-1 (25-16; 23-25; 25-20; 25-22) nella Finale andata in scena a Hradec Kralove (Repubblica Ceca) e ha così conquistato il primo titolo continentale della sua storia in questa categoria giovanile (in precedenza le azzurre si imposero nel 1995 e nel 2001, ma l’evento era aperto anche alle under 18).

La nostra Nazionale ha avuto un passaggio a vuoto nel secondo set, ma poi sulla lunga distanza è riuscita a regolare la compagine anatolica e a fare meritatamente festa. Questi i nomi delle nuove Campionesse d’Europa: Merit Adigwe, Safa Allaoui, Carola Bonafede, Ginevra Camerini, Aurora Del Freo, Erika Esposito, Laura Franceschini, Giorgia Amoruso, Federica Baratella, Angela Coba, Linda Manfredini, Dalila Marchesini, Maia Carlotta Monaco, Amelie Vighetto.

