Oggi si sono disputate due partite valide per l’andata degli ottavi di finale dei playoff scudetto della Serie A1 di volley femminile. In tabellone le squadre classificate tra il quinto e il dodicesimo posto della regular season, mentre le prime quattro piazzate sono già ammesse ai quarti di finale.

Scandicci ha sconfitto Bergamo con un secco 3-0 (25-18; 25-17; 25-23). Le toscane si sono imposte in trasferta, dominando i primi due set e soffrendo soltanto nel terzo parziale, dove hanno messo la freccia soltanto nel finale. La Savino Del Bene ha messo una seria ipoteca sulla qualificazione al quarto di finale contro Busto Arsizio, visto che basterà vincere due set nel ritorno in casa, mentre le orobiche avranno bisogno di una rimonta e poi del successo al golden set di spareggio.

La regista Ofelia Malinov ha mandato in doppia cifra l’opposto Magdalena Stysiak (15 punti, 2 aces) e ha ben sfruttato anche la schiacciatrice Elena Pietrini (9) e la centrale Mina Popovic (8, 2 muri), senza dimenticarsi dell’altro martello Elitsa Vasileva (7) e della centrale Marina Lubian (6). Alle padrone di casa non sono bastate Khalia Lanier (15 punti) e Sara Loda (9).

Firenze batte Trento per 3-1 (25-23; 25-21; 27-29; 25-21): successo tra le mura amiche per le toscane, le dolomitiche cercheranno il ribaltone nel match di ritorno. Show strepitoso dell’indemoniata Sylvia Nwakalor, opposto autrice di 32 punti. La regista Carlotta Cambi ha mandato in doppia cifra anche Sara Alberti (14 punti, 4 muri), Celine Van Gestel (12) e Anastasia Guerra (10). Alle ospiti non è bastata una tonica Vittoria Piani (24 punti), da segnalare anche le 11 marcature di Giulia Melli, i 10 punti a testa di Sofia D’Odorico e Valeria Pizzolato, i 6 muri di Eleonora Furlan.

