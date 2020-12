Salta la panchina di Busto Arsizio. Il tecnico Marco Fenoglio e la UYBA hanno comunicato di aver consensualmente interrotto il proprio rapporto di collaborazione. Il divorzio era nell’aria dopo i deludenti risultati degli ultimi giorni e nel tardo pomeriggio odierno è stato ufficializzato dalla società lombarda. Le Farfalle sono reduci dalle due sconfitte nel girone eliminatorio di Champions League contro Scandicci e Schwerin, con la possibilità di qualificarsi ai quarti di finale seriamente compromessa. Le cose non vanno meglio in Serie A1 per Alessia Gennari e compagne, soltanto decime in classifica con appena 10 punti all’attivo e 3 vittorie complessive, tra l’altro ben quattro ko e un solo successo nelle ultime cinque uscite in campionato.