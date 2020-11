Imoco inarrestabile. Non c’è partita mai quando in campo c’è Conegliano, neppure quando dall’altra parte della rete c’è l’avversaria sulla carta meglio attrezzata. La capolista conquista la sua vittoria numero undici, non perde un colpo e, pur senza Sylla, infortunata, demolisce con un 3-0 nettissimo la Igor Gorgonzola Novara. Non c’è quasi mai partita, a iniziare dalla prima parte di gara con la Imoco che scende in campo come una furia e prende subito il largo (14-9).Egonu martella da tutte le parti e per le padrone di casa non c’è scampo: Conegliano vola sul 19-12 e Novara non può fare altro che mantenere le distanze per il 25-18 finale. Nel secondo set un barlume di equilibrio nella prima parte con le novaresi che riescono a tenere il ritmo delle rivali fino al 9-7 poi l’Imoco cambia marcia e manda in tilt la squadra avversaria che raccoglie solo le briciole da lì in avanti per il 25-13 conclusivo.