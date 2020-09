Oggi pomeriggio si è completata la prima giornata della Serie A1 2020-2021 di volley femminile, dopo che ieri Monza e Chieri si erano imposte negli anticipi (rispettivamente contro Busto Arsizio e Perugia). Riflettori puntati su Conegliano , grande favorita per la conquista dello scudetto. La corazzata veneta, capace due settimane fa di alzare al cielo la Supercoppa Italiana, ha festeggiato in casa, regolando Casalmaggiore in rimonta per 3-1, grazie soprattutto alle prestazioni della solita Paola Egonu (25 punti , 3 aces), della schiacciatrice Elise Adams (18) e della brava centrale Sarah Fahr (14). Alle lombarde, sempre prive di una palleggiatrice di prima fascia dopo che Carli Llyod ha lasciato la squadra per maternità, non sono bastati i 20 sigilli di Rosamaria Montibeller.

Cuneo ha espugnato il campo di Firenze per 3-1. Sugli scudi una meravigliosa Alice Degradi (20 punti), Olga Strantzali (14) e la tonica Sonia Candi (11, 4 muri). Tra le fila della compagine toscana va segnalata la superba prova di Terry Enweonwu (26 punti per la cugina di Paola Egonu), doppia cifra anche per Anastasia Guerra (14) e Yvon Belien (11). Scandicci si è trovata sotto per 2-1 sul campo di Bergamo, ma poi è riuscita a rimontare e a conquistare il successo. Le toscane, tra le candidate per provare a insidiare Conegliano, L’opposto Magdalena Stysiak ha fatto qualcosa di superlativo e ha messo a segno 33 punti (3 muri), doppia cifra anche per la centrale Marina Lubian (13) e per l’agguerrita Megan Courtney (11), mentre tra le fila orobiche si è messa maggiormente in luce Sara Loda (14 punti).