Altre due partite rinviate nella Serie A1 di volley femminile a causa delle troppe positività al Covid-19. Perugia-Novara e Busto Arsizio-Chieri sono state rimandate a data da destinarsi per i casi accertati nei gruppi squadra dei due team piemontesi (oltre il massimo di tre consentiti). La decima giornata del massimo campionato italiano, in programma mercoledì 4 novembre, prevede dunque soltanto quattro incontri: Scandicci-Cuneo (ore 18.30), Bergamo-Conegliano (ore 19.30), Trento-Monza e Casalmaggiore-Brescia (ore 20.30). Contestualmente è stato deciso che Trento-Novara, match valido per la nona giornata e originariamente previsto per domenica 1° novembre, verrà recuperato mercoledì 18 novembre.