Volley femminile: un tuffo nel passato tra Champions e europeo

Il 2019 è stato un anno molto importante per il volley femminile italiano: non solo per il terzo posto all’Europeo ma anche per il la finale tutta italiana della CEV Champions League.

Se il 2020 verrà ricordato come un anno sportivamente avaro, il 2019 è stato al contrario un anno ricco di emozioni per il volley femminile.

Partiamo dalla storica finale tutta italiana della CEV Champions League 2019 tra Novara e Conegliano, due grandi squadre italiane che si sono trovate una contro l’altra per conquistare il più ambito titolo europeo per club.

“Ma davvero abbiamo vinto la Champions League lo scorso anno! A volte è quasi difficile da ricordare!” ha detto Cristina Chirichella in una recente video intervista per Eurosport. Beh sì, la giocatrice napoletana non ha davvero tutti i torti: il risultato ottenuto dalla sua Igor Novara Volley è stato sorprendente sotto diversi punti di vista. Innanzitutto perché è stato il primo trofeo europeo nella storia della società: un obiettivo a lungo sognato e raggiunto grazie a una squadra compatta che ha saputo battere una grande avversaria italiana. Inoltre, la vittoria è stata senza dubbio particolarmente dolce proprio perché conquistata contro l’Imoco Volley Conegliano, forse sulla carta favorita.

La finale di Berlino è stata infatti una partita un po’ sottotono per la squadra trevigiana che non ha saputo esprimere il consueto gioco brioso. Le piemontesi non si sono lasciate sfuggire l’occasione e sono quindi riuscite a battere le avversarie per 3 set a 1.

Ma il 2019 è stato anche l’anno dell’europeo femminile e di quell’oro che continua a sfuggire alle azzurre, ancora una volta per mano di quella che ormai è diventata la bestia nera del volley femminile: la Serbia.

Dopo aver perso la finale dei mondiali nel 2018 contro la Serbia, le azzurre si sono trovate in semifinale agli europei sempre contro Boskovic e compagne, che hanno avuto la meglio. Le azzurre poi, si sono risollevate vincendo la finale per il terzo posto dominando la Polonia per 3 set a 0.

