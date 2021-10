La notizia della atroce uccisione della pallavolista afgana Mahjabin Hakimi da parte dei talebani ha scosso tutti, anche la capitana dell'Italvolley Miriam Sylla che proprio a lei ha voluto dedicare un pensiero in un messaggio video.

"Il mondo intero deve sentirsi in colpa e in lutto per la morte di Mahjabin Hakimi. Mi è stato chiesto cosa ne penso da atleta, da donna, da capitana, ma è una vicenda che riguarda tutti noi, non solo me. Non è ammissibile, nel 2021, che una ragazza che insegue un sogno trovi la morte. Lo sport deve rendere le persone libere, non vittime: per questo il mondo ha fallito. Mahjabin poteva essere mia sorella, potevo essere io".

Minuto di silenzio per Mahjabin Hakimi

Nel fine settimana su tutti i campi della pallavolo italiana – dalla massima serie ai campionati regionali e territoriali – sarà osservato un minuto di silenzio, come deciso dal presidente della Fipav, Giuseppe Manfredi, d’intesa con il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali.

