L’Italia ospiterà gli Europei 2023 di volley maschile e femminile. L’annuncio arriva nel corso della conferenza stampa di fine stagione tenuta da Manfredi, Presidente della Federazione Italiana Pallavolo. Le nostre Nazionali avranno così la possibilità di difendere in casa i titoli continentali conquistati durante la scorsa estate.

Sono previste cinque città ospitanti per gli Europei maschili, nel Bel Paese si disputeranno: il match inaugurale, un girone preliminare (con gli azzurri in campo), due ottavi di finale e altrettanti quarti di finale, semifinali e finali. Per la kermesse femminile, invece, sono previste quattro città ospitanti e dunque in Italia vedremo: il match d’apertura, un girone preliminare (con le azzurre in scena), alcuni ottavi di finale e i seguenti quarti di finale, mentre semifinali e finali si disputeranno in un’altra Nazione.

Gli Europei maschili torneranno in Italia dopo otto anni (in quel caso condivisi con la Bulgaria), sarà la quarta volta nella storia considerando anche 1946, 1971 e quelli trionfali del 2005 (condivisi con la Serbia). Quinta volta per le donne dopo 1971, 1991, 1999, 2011 (condivisi con la Serbia). L’Italia ha chiesto anche di poter ospitare le fasi finali della prossima Nations League, ma su questo fronte si attendono conferme da parte della FIVB.

