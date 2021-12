La Lube Civitanova chiude il minigirone del Mondiale per Club a punteggio pieno, ottenendo il secondo 3-0 consecutivo, battendo i temibili avversari del Funvic Taubaté (25-22; 25-20: 25-16). I biancorossi mettono così il punto esclamativo sulla qualificazione in semifinale, già ottenuta dopo la vittoria della prima giornata contro gli argentini del San Juan. Avendo vinto entrambe le partite, la squadra allenata da Gianlorenzo Blengini si qualifica ovviamente come prima del girone A e attenderà in semifinale la seconda del girone B, che sarà la perdente della partita tra Itas Trentino e Sada Cruzeiro.

I campioni d’Italia si schierano con la formazione che abbiamo conosciuto nelle ultime uscite internazionali, con Lucarelli e Yant a costituire la diagonale degli schiacciatori, Simon e Anzani nel ruolo di centrali, Garcia e De Cecco rispettivamente opposto e palleggiatore e Balaso libero. Dopo un inizio di primo set in sostanziale equilibrio, con il Funvic che mette in più occasioni la testa avanti grazie a un buon rendimento al servizio e il buon apporto in attacco del centrale Felipe de Brito, la Lube trova il break decisivo nel finale fino all’errore in attacco di Gabriel che fissa il punteggio sul 25-22.

Secondo parziale che viaggia sugli stessi binari del primo, ma Civitanova riesce a trovare il vantaggio decisivo già nella fase centrale del set, in corrispondenza dell’ingresso dell’opposto azzurro Ivan Zaytsev, alla seconda presenza (nella prima era subentrato per un solo punto) dal rientro dall’operazione al ginocchio. Lo ”zar” si fa subito sentire con 5 punti nella porzione di set giocata, aiutando la Lube a chiudere sul 25-20. Tutto facile nel terzo ed ultimo parziale guidato dall’inizio alla fine, chiudendo sul 25-16 con l’attacco di Enrico Diamantini, subentrato a Simon nel finale.

Partita splendida giocata dal fenomeno argentino Luciano De Cecco che, con la sua precisione in regia e qualche vera e propria magia, è riuscito a giostrare alla perfezione tutti i suoi attaccanti. Il miglior marcatore del match è stato Marlon Yant con 11 punti, seguito da Zaytsev a 8, Anzani a 7, Simon e Lucarelli a 6. Per la squadra brasiliana non sono bastati i 9 punti di Patrick Gasman e gli 8 di Matheus Krauchuk Esquivel.

