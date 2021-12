Nella semifinale tutta brasiliana del Mondiale per Club di volley maschile il Sada Cruzeiro ha battuto il Funvic con il punteggio di 3-1 (25-17; 25-22; 23-25; 25-16). La squadra di Belo Horizonte si guadagna così l’accesso alla finale della competizione dove incontrerà la Lube Civitanova, uscita vittoriosa dall’infinita battaglia contro l’Itas Trentino nella prima semifinale.Le due squadre si rincontreranno quindi dopo essere sfidate già nella finale dell’ultima edizione del Mondiale per Club, quello del 2019, quando a vincere fu proprio la formazione italiana. Il Sada, guidato in panchina dall’allenatore Filipe Ferraz, che era in campo nella finale di due anni fa, entra per la sesta volta nella partita decisiva della più importante competizione intercontinentale per club battendo i combattivi connazionali del Funvic Taubaté, campioni 2021 della Superliga brasiliana.

La cronaca del match

Il match si mette subito sui binari giusti per i padroni di casa, che nella fase centrale del primo parziale, aprono un gap importante sotto i colpi del cubano Miguel Ángel López, che non sarà più colmato dal Funvic. La gara si infiamma nel secondo set quando i due palleggiatori iniziano ad affidarsi ai loro migliori schiacciatori, per il Sada sale in cattedra l’opposto Wallace, mentre per il Funvic risponde il giovane schiacciatore Vitor Luciano Yudi. Il set continua punto a punto fino allo strappo decisivo nel finale che porta il Sada Cruzeiro sul 2-0.

Terzo set che ripercorre i binari già solcati dal precedente, rimanendo in equilibrio fino alla fine. Non bastano i 7 punti di Wallace nel solo terzo parziale per il Sada,costretto a capitolare al cospetto della grande gestione di tutti i 5 propri attaccanti da parte del palleggiatore del Funvic, Murilo Radke. Nel quarto parziale, il Sada ritorna a spingere decisamente sull’acceleratore, scappando già dai primissimi punti, senza mai dare agli avversari la minima possibilità di rimettersi in carreggiata. Sarà alla fine un’invasione su un challenge chiesto da Filipe Ferraz a consegnare l’ultimo e decisivo punto ai padroni di casa per cui scoppia la festa a Betim.

Wallace chiude la partita con 18 punti, miglior marcatore del match, coadiuvato da un Lopez da 16 punti e da un Rordiguinho da 13. Come sempre, da rimarcare la straordinaria performance del palleggiatore del Sada, Fernando Kreling, detto ”Cachopa’‘, ormai da tempo uno dei migliori interpreti del ruolo al mondo. Per gli sconfitti non bastano i 14 punti di Yudi e i 13 di Matheus Krauchuk.

