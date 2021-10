L’Italia si sta preparando per affrontare la Polonia nella semifinale dei Mondiali Under 21 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo domani (sabato 2 ottobre, ore 19.00) al PalaPirastu di Cagliari, con l’obiettivo di sconfiggere i biancorossi e accedere all’atto conclusivo contro la vincente di Russia-Argentina. Gli azzurri, capaci di infilare sei vittorie consecutive in Sardegna (tutte per 3-0), hanno tutte le carte in regola per imporsi e proseguire in questa cavalcata. La formazione a disposizione del CT Angiolino Frigoni è davvero eccellente ed è composta da ragazzi che possono avere un futuro davvero di lusso.

Tra essi spicca sicuramente Alessandro Michieletto, ormai già una certezza della pallavolo internazionale. Lo schiacciatore ha vinto gli Europei assoluti con la Nazionale maggiore da titolarissimo e ora vuole trionfare anche con i suoi coetanei, insieme ai quali è cresciuto in maniera esponenziale nelle ultime stagioni. Il martello di Trento sarà affiancato di banda dal capitano Tommaso Rinaldi, il quale ha sfoderato un bel potenziale nel corso di questa competizione. Il palleggiatore è Paolo Porro (sarà titolare con Milano quando inizierà la SuperLega), che sarà in diagonale con il buon opposto Tommaso Stefani. I due centrali titolari sono Nicola Cianciotta e Federico Crosato, con Francesco Comparoni pronto all’occorrenza. Damiano Catania sarà il libero. Di seguito il sestetto titolare e la formazione dell’Italia per la sfida alla Polonia, semifinale dei Mondiali Under 21 di volley maschile.

IL SESTETTO DELL'ITALIA AI MONDIALI UNDER 21 VOLLEY

ITALIA: Porro-Stefani, Michieletto-Rinaldi, Cianciotta-Crosato, Catania

ITALIA-POLONIA IN LIVE STREAMING GRATUITO

La semifinale fra azzurri e Polonia sarà visibile gratuitamente in diretta streaming sul canale YouTube Volleyball World, oltre che per gli abbonati su Volleyball World TV.

IL CAMMINO DELL'ITALIA AI MONDIALI U21

ITALIA-THAILANDIA 3-0

ITALIA-REPUBBLICA CECA 3-0

