Oggi sono andate in scena quattro partite valide per la 21ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Conegliano prosegue imperterrita la sua marcia da imbattuta. Le ultime Campionesse d’Italia rifilano un secco 3-0 a Firenze, incamerano la 16ma vittoria consecutiva in campionato e restano in testa a punteggio pieno con 8 punti di vantaggio su Novara. Il dominio delle pantere non ha eguali, oggi Joanna Wolosz ha mandato in doppia cifra Paola Egonu (16 punti, 3 muri), Kimberly Hill (13), Bozana Butigan e Loveth Omoruyi (10 a testa), da segnalare il turno di riposo per Miriam Sylla, mentre alle toscane non è bastata Sylvia Nwakalor (11).