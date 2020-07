Volley, si ritorna in campo! Supercoppa Italiana il 25 settembre all’Arena di Verona

Dal nostro partner OAsport.it

Finalmente il volley è pronto per ripartire! Sono passati ormai cinque mesi dalla brusca sospensione della passata stagione a causa dell’emergenza sanitaria, si è smesso di giocare a inizio marzo e non si è più tornati in campo. Per la prima volta negli ultimi trent’anni abbiamo assistito a un’estate senza incontri delle Nazionali ma ora può partire il conto alla rovescia in vista della ripresa. La Finale della Supercoppa maschile si giocherà venerdì 25 settembre (in prima serata) all’Arena di Verona: sarà il magnifico Anfiteatro della città veneta a fungere da location dell’incontro che assegnerà il primo trofeo della stagione. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due.

L’Arena di Verona non ospita un match di pallavolo dal 23 maggio 1988 quando andò in scena l’incredibile confronto tra USA e URSS, molto di più di una semplice contesa di sport. Chi si sfiderà? Le vincenti delle due semifinali, che si disputeranno in andata (13 settembre) e ritorno (20 settembre): Civitanova incrocerà Trento, Perugia se la dovrà vedere con Modena (è stata presa in considerazione la classifica dell’ultima SuperLega al momento dello stop). Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutte le date della Supercoppa Italiana 2020 di volley maschile.

CALENDARIO SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY MASCHILE 2020:

DOMENICA 13 SETTEMBRE – SEMIFINALI D’ANDATA:

Orario da definire Trento vs Civitanova

Orario da definire Perugia vs Modena

DOMENICA 20 SETTEMBRE – SEMIFINALI DI RITORNO:

Orario da definire Civitanova vs Trento

Orario da definire Modena vs Perugia

VENERDÌ 25 SETTEMBRE – FINALE:

Orario da definire Finale Supercoppa Italiana volley maschile 2020

