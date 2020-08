Dal nostro partner OAsport.it

Sarà la Supercoppa Italiana 2020 a fare da madrina al grande ritorno in campo del volley: dopo quasi sei mesi di stop forzato a causa della pandemia, finalmente si può riprendere a giocare per la gioia di tutti gli appassionati, ormai a digiuno da troppo tempo. Si riparte nel weekend del 29-30 agosto con cinque partite valide per il primo turno: si giocano incontri da dentro o fuori, chi vince accede al secondo turno a cui è già ammessa Busto Arsizio. Il secondo turno, previsto tra martedì 1° e mercoledi 2 settembre, prevede altre partite secche: le vincenti si qualificheranno alla Final Four, in programma a Vicenza nel fine settimana del 5-6 settembre.

Conegliano, detentrice del trofeo e grande favorita della vigilia, è già ammessa agli atti conclusivi della competizione. Le Pantere, trascinate da Paola Egonu, vogliono subito tornare a vincere, ma attenzione a sottovalutare Busto Arsizio, Novara e Scandicci, che potrebbero dire la loro negli incontri da tutto o niente. Alla Supercoppa Italiana 2020 di volley femminile partecipano dunque 12 squadre iscritte alla Serie A1, ovvero tutte le ammesse al prossimo campionato tranne la ripescata Trento: 10 partiranno dal primo turno, Busto Arsizio entrerà in tabellone al secondo turno, Conegliano è già sicura della partecipazione alla Final Four. Di seguito le squadre partecipanti, il format, il tabellone della Supercoppa Italiana 2020 di volley femminile.

Champions League Sorteggio Champions femminile: Conegliano favorita, Novara con la Dinamo Kazan 21/08/2020 A 14:07

Supercoppa Italiana 2020

DAL PRIMO TURNO:

Saugella Monza

Bosca San Bernardo Cuneo

Igor Gorgonzola Novara

Bartoccini Fortinfissi Perugia

Reale Mutua Fenera Chieri

Zanetti Bergamo

Savino Del Bene Scandicci

Banca Valsabbina Millenium Brescia

Vbc èPiù Casalmaggiore

Il Bisonte Firenze

DAL SECONDO TURNO:

Unet e-Work Busto Arsizio

GIÀ IN FINAL FOUR:

Imoco Volley Conegliano

Format

Al primo turno dieci squadre si affrontano in partite secche, in casa della meglio piazzata dell’ultima Serie A. Le cinque vincitrici accedono al secondo turno.

Al secondo turno entra in tabellone Busto Arsizio, la quale si unisce alle cinque ammesse dal primo turno. Le sei squadre si affrontano in partite secche, in casa della meglio piazzata dell’ultima Serie A. Le tre vincitrici accedono alla Final Four.

Alla Final Four di Vicenza entra in tabellone Conegliano, la quale si unisce alle tre ammesse dal secondo turno. Si disputano semifinali in partica secca e finale per l’assegnazione del titolo.

Tabellone

Imoco Volley Conegliano vs Vincente Scandicci/Brescia-Vincente Monza/Cuneo

Unet e-Work Busto Arsizio-Vincente Chieri/Bergamo vs Vincente Novara/Perugia-Vincente Casalmaggiore/Firenze

Calendario: date, programma, orari

PRIMO TURNO:

SABATO 29 AGOSTO:

17.00 Saugella Monza vs Bosca San Bernardo Cuneo

17.00 Igor Gorgonzola Novara vs Bartoccini Fortinfissi Perugia

18.30 Reale Mutua Fenera Chieri vs Zanetti Bergamo

20.30 Savino Del Bene Scandicci vs Banca Valsabbina Millenium Brescia

DOMENICA 30 AGOSTO:

18.00 Vbc èPiù Casalmaggiore vs Il Bisonte Firenze

SECONDO TURNO:

MARTEDÌ 1° SETTEMBRE e MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE: calendario e orari esatti delle partite ancora da definire

Vincente Scandicci/Brescia vs Vincente Monza/Cuneo

Unet e-Work Busto Arsizio vs Vincente Chieri/Bergamo

Vincente Novara/Perugia vs Vincente Casalmaggiore/Firenze

FINAL FOUR:

SABATO 5 SETTEMBRE:

Semifinali (orari da definire):

Imoco Volley Conegliano vs Vincente Scandicci/Brescia-Vincente Monza/Cuneo

Unet e-Work Busto Arsizio-Vincente Chieri/Bergamo vs Vincente Novara/Perugia-Vincente Casalmaggiore/Firenze

DOMENICA 6 SETTEMBRE:

21.15 Finale Supercoppa Italiana 2020

stefano.villa@oasport.it

Play Icon WATCH Sylla e Egonu a confronto tra Conegliano, Tokyo 2020 e pregiudizi 00:02:28

CEV Champions League Sorteggiati i gironi di Champions: Civitanova e Perugia nello stesso gruppo, Modena incrocia Zaytsev 21/08/2020 A 12:40