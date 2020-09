Trento ha sconfitto Civitanova per 3-2 (21-25; 25-19; 16-25; 25-21; 15-9) nella semifinale d’andata della Supercoppa Italiana 2020 di volley maschile. I dolomitici si sono imposti in casa, davanti al proprio pubblico tornato regolarmente sugli spalti dopo il lockdown, nella partita che ha segnato la ripresa della pallavolo giocata dopo oltre sei mesi di sosta forzata a causa della pandemia. I ragazzi di Angelo Lorenzetti sono riusciti a rimontare da 0-1 e 1-2, ribaltando il pronostico della vigilia e facendo meritatamente festa dopo 114 minuti di agguerrita battaglia. La qualificazione alla Finale di Verona, però, è tutta in bilico: il passaggio del turno verrà deciso tra sette giorni nell’incontro di ritorno in programma all’Eurosuole Forum.

I dolomitici sono scesi in campo con un sestetto rivoluzionato rispetto allo scorsa stagione e i nuovi innesti hanno subito fatto la differenza: l’opposto olandese Nimir Abdel Aziz (19 punti, 4 aces), lo schiacciatore azzurro Dick Kooy (18 punti, 4 aces) e il centrale serbo Marko Podrascanin (12, 3 muri) sono stati maestosi, proprio come la regia di Simone Giannelli. E dire che i padroni di casa hanno dovuto fare a meno dell’altro nuovo arrivo (lo schiacciatore brasiliano Ricardo Lucarelli, in settimana ha purtroppo perso l’amato papà Sergio) e del centrale serbo Srecko Lisinac (ancora non al top della forma).

Da applausi la prova del giovane martello Alessandro Michieletto (9 punti, 4 aces) e del centrale Lorenzo Cortesia (8), bene anche il nuovo libero Salvatore Rossini. A Civitanova non sono bastati i soliti attaccanti Osmany Juantorena (16) e Yoandy Leal (19), doppia cifra anche per il centrale Robertlandy Simon (14, 6 muri) e per l’opposto Kamil Rychlicki (10), schierato in diagonale col nuovo palleggiatore Luciano De Cecco. In serata l’altra semifinale d’andata Modena-Perugia.

