Perugia ha vinto la regular season della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Block Devils hanno sconfitto Civitanova per 3-2 (21-25; 25-23; 23-25; 25-20; 16-14) nel big-match della 21ma giornata e hanno così chiuso i conti. Gli umbri, grazie a questo successo esterno ottenuto all’Eurosuole Forum, sono saliti a quota 54 punti e il loro primo posto è inattaccabile: hanno quattro punti di vantaggio sulla Lube quando manca un solo turno al termine della stagione regolare. Gli uomini di coach Vital Heynen hanno riscattato parzialmente il ko rimediato contro i marchigiani nella Finale di Coppa Italia appena tre giorni fa e ora avranno il vantaggio di giocare sempre in casa l’eventuale bella dei vari turni di playoff che assegneranno il titolo, mentre Civitanova sarà costretta a inseguire nel tentativo di confermare lo scudetto vinto due anni fa (l’ultimo assegnato). Questa affermazione garantisce a Perugia la qualificazione alla prossima Champions League. Wilfredo Leon è stato trascinatore con 29 punti (4 aces), ben supportato in attacco dal martello Oleg Plotnytskyi (15) e dall’opposto Thijs Ter Horst (12), mentre ai padroni di casa non sono bastati Osmany Juantorena (22 punti) e Yoandy Leal (20).