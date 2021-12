Nel pomeriggio di Santo Stefano si sono giocate due partite valide per la 14ma giornata (la prima del girone di ritorno) della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Sono scese in campo le prime due forze del torneo per una domenica 26 dicembre decisamente spettacolare e avvincente, che si completerà poi con Verona-Trento (ore 18.00) e Modena-Monza (ore 20.30).

Perugia prosegue la sua incontrastata marcia da capolista, espugna il campo di Cisterna per 3-1 (25-27; 25-19; 25-10; 25-19) e resta saldamente al comando della classifica generale con sei punti di vantaggio su Civitanova. I Block Devils hanno infilato l’undicesima vittoria in campionato, dopo aver perso il primo set nonostante un vantaggio iniziale di 9-5 e avere dominato le successive tre frazioni. La formazione di coach Nikola Grbic ha ribadito la propria caratura tecnico-tattica, pur venendo costretto a una rimonta dai laziali, al secondo ko di fila e noni in graduatoria.

Altra prestazione magistrale dello schiacciatore Wilfredo Leon, autore di 28 punti (4 aces, 2 muri, 63% in attacco), lanciato dall’impeccabile regia del palleggiatore Simone Giannelli (6 punti personali, di cui 3 aces). Il regista ha mandato in doppia cifra anche l’altro martello Oleg Plotnytskyi (18 punti, 3 aces, 2 muri) e l’opposto Thijs Ter Horst (10), sono ancora assenti gli altri attaccanti Matt Anderson e Kamil Rychlicki. Tra le fila di Cisterna si sono distinti Petar Dirlic (15), Giacomo Raffaelli (13) e Tommaso Rinaldi (12).

Civitanova si è rialzata dopo la sconfitta rimediata contro Perugia prima di Natale, liquidando Padova con un secco 3-0 (25-20; 25-17; 25-20). La Lube si è imposta nettamente di fronte al proprio pubblico, rimettendosi così in carreggiata e restando in seconda posizione a sei punti di distacco dalla capolista. Ivan Zaytsev ha giocato da schiacciatore, mettendo a segno 10 punti col 56% in attacco e il 54% in ricezione. Il nuovo modulo si è rivelato obbligato per coach Chicco Blengini vista l’assenza degli infortuni/acciaccati martelli Osmany Juantorena, Ricardo Lucarelli, Jiri Kovar e così Zaytsev ha dovuto ricoprire un ruolo che non lo vedeva protagonista dai tempi di Perugia.

Lo Zar ha affiancato di banda Marlon Yant (10 punti, 64% in fase offensiva), mentre Gabi Garcia Fernandez ha messo a segno 12 punti (3 aces) nel suo ruolo di opposto, ottima prova del regista Luciano De Cecco. A Padova, che incappa nella terza sconfitta di fila e resta in settima posizione, non sono bastati l’ottimo schiacciatore Mattia Bottolo (13 punti) e l’opposto Linus Weber (11).

