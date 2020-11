Monza-Ravenna, match valido per la nona giornata di SuperLega, è stato rinviato a data da destinarsi. L’incontro del massimo campionato italiano di volley maschile era previsto per domenica 8 novembre (ore 18.00) ma non andrà regolarmente in scena a causa delle troppe positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra della formazione ospite. Si tratta del secondo rinvio di questo turno, dopo che era già stata rimandata Perugia-Modena. Questo è il quinto incontro rinviato di questa stagione a causa dell’emergenza sanitaria (il secondo per Ravenna, già costretta a posticipare il match con Verona).