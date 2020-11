Saltano altre due partite in SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Civitanova-Cisterna e Trento-Vibo Valentia, match validi per la nona giornata e in programma domenica 8 novembre, sono stati rinviati a data da destinarsi a causa delle troppe positività al Covid-19 all’interno dei gruppi squadra (nello specifico della formazione laziale e di quella dolomitica). La Lube, capolista del torneo con due punti di vantaggio su Perugia (ma i Block Devils hanno disputato un incontro in meno), sarà così costretta a rimanere in casa e Trento non potrà proseguire la propria scalata della graduatoria contro l’attuale quinta forza del torneo.