Inizia con una sconfitta il DHL Test Match Tournament della Nazionale femminile di pallavolo. Nella cornice del Palavesuvio di Napoli le azzurre subiscono un netto 1-3 (25-22, 23-25, 18-25, 15-25) nell’amichevole contro la Turchia del CT Giovanni Guidetti. Ancora qualcosa da registrare per la squadra azzurra, che affronterà nei prossimi giorni la nazionale polacca e quella serba.

In campo per le azzurre il sestetto +1 che probabilmente sarà il titolare anche per i Mondiali, con l’assenza della sola Elena Pietrini: Alessia Orro al palleggio con Paola Egonu da opposto. Diagonale delle schiacciatrici composta da Caterina Bosetti e Miriam Sylla, Cristina Chirichella e Anna Danesi al centro e Monica De Gennaro come libero.

Un primo set dal livello di gioco non entusiasmante inizia con la Turchia che trova subito un vantaggio di 4 punti sull’1-5. La reazione delle azzurre non tarda ad arrivare, trovando la parità già sul 6-6 con tre punti consecutivi di Paola Egonu. Da quel momento in poi l’Italia non perderà mai il controllo del set, sfruttando qualche errore di troppo da parte delle turche e con un muro sostanzialmente impenetrabile in diverse fasi del parziale. L’ace di Caterina Bosetti ferma il punteggio sul 25-22.

Inizio nuovamente difficile per le azzurre nel secondo parziale che si apre ancora sull’1-5 per le anatoliche. Seppur anche in questo caso la rimonta italiana viene completata piuttosto rapidamente (10-10), le turche non si perdono d’animo e tornano avanti nel punteggio. Le azzurre, dopo aver infilato un errore dopo l’altro ed essersi trovate sotto 17-23, tentano una nuova disperata rimonta che si ferma però sull’errore di Sylla che riporta la parità nel conto dei set.

Il terzo set inizia per la prima volta con le azzurre in vantaggio nelle prime fasi, ma anche in questo caso iniziano a susseguirsi molteplici errori. Orro è imprecisa in alzata, Sylla va in difficoltà in ricezione e la Turchia vola sul 16-20. Stavolta non arriva alcuna reazione da parte delle italiane, nonostante gli ingressi di Ofelia Malinov ed Alice Degradi. La Turchia si porta sull’1-2 con un netto 18-25.

Nel quarto set il CT Mazzanti inserisce diverse seconde linee: Alessia Gennari e Marina Lubian subentrano a Bosetti e Danesi, con Degradi e Malinov che rimangono sul terreno di gioco. Giovanni Guidetti lascia invece le sue titolari in campo ed il punteggio rispecchia le scelte dei tecnici. Un’Italia mai in partita nel parziale subisce il netto passivo di 15-25 con cui si chiude la partita.

