L’Italia affronterà la Polonia nella semifinale dei Mondiali Under 21 di volley maschile. Gli azzurri, già certi del primo posto nel Gruppo E, incroceranno i biancorossi, secondi nella Pool F dopo aver perso per 3-1 lo scontro diretto con la Russia mercoledì pomeriggio. La nostra Nazionale tornerà in scena sabato 2 ottobre al PalaPirastu di Cagliari, pronta a fronteggiare un avversario decisamente ostico e impegnativo, un ostacolo da superare per raggiungere l’atto conclusivo da disputare eventualmente il giorno seguente contro la vincente di Russia-Argentina (seconda nel girone alle spalle dell’Italia dopo aver regolato la Repubblica Ceca al tie-break).

Belgio piegato con un perentorio 3-0

I ragazzi del CT Angiolino Frigoni sono scesi in campo mercoledì sera per fronteggiare il Belgio nell’ultima partita della seconda fase a gironi. La nostra Nazionale, a cui il risultato della sfida odierna non avrebbe cambiato nulla, si è prodigata al massimo per infilare la sesta vittoria consecutiva nella competizione e ci è riuscita con grande classe, chiudendo i conti per 3-0 (25-17; 25-23; 27-25). L’Italia ha dominato il primo set, nel secondo è invece riuscita a rimontare da 2-8 e 13-16, nel terzo parziale ha recuperato addirittura da 13-17 e ha annullato tre set point (due consecutivi sul 22-24).

Alessandro Michieletto ha chiuso da top scorer. Lo schiacciatore, reduce dai trionfali Europei con la Nazionale maggiore, ha messo a segno 16 punti, affiancato in reparto da Mattia Gottardo (6 punti, oggi preferito a capitan Tommaso Rinaldi). Il regista Paolo Porro si è alternato in diagonale con Tommaso Stefani (4), Andrea Schiro (5) e Giulio Magalini (4), al centro Francesco Comparoni (6) e Federico Crosato (4), Damiano Catania il libero.

