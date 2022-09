Pallavolo

Cristina Chirichella: "Ai Mondiali con grande consapevolezza, non finirà come a Tokyo 2020"

PALLAVOLO, MONDIALI 2022 (F) - Cristina Chirichella, centrale dell'Italvolley, in esclusiva a Eurosport.it. Tra ambizioni e consapevolezze iridate, il ruolo del centrale e l'importanza dei social media per gli sportivi contemporanei, la campionessa Azzurra si racconta a 360°. "Andremo ai Mondiali con grande consapevolezza e tanta responsabilità. Sappiamo cosa fare per non replicare Tokyo 2020".

