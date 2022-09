Nazionale femminile allenata da Davide Mazzanti. Venerdì 23 settembre 2022, si aprirà infatti la rassegna iridata, con le Azzurre alla ricerca della terza medaglia mondiale dopo l'oro del 2022 e l'argento di quattro anni fa, in quella finale che consacrò definitivamente le "ragazze terribili" e avviò la rivalità sportiva con la Serbia. L'Italia è stata inserita nel Gruppo A, insieme a Belgio, Camerun, Kenya, Paesi Bassi e Porto Rico: le sabato 24 settembre, alle ore 15:00, contro il Camerun sul taraflex di Arnhem (Paesi Bassi). Dopo l'epico trionfo mondiale dell'Italvolley maschile di Fefè De Giorgi , tocca ora allaallenata da. Venerdì2022, si aprirà infatti la rassegna iridata, con le Azzurre alla ricerca delladopo l'oro del 2022 e l'argento di quattro anni fa, in quella finale che consacrò definitivamente le "" e avviò la rivalità sportiva con la Serbia. L'Italia è stata inserita nel, insieme a Belgio, Camerun, Kenya, Paesi Bassi e Porto Rico: le campionesse d'Europa in carica , nonché vincitrici dell'ultima Volleyball Nations League , esordiranno, alle, contro il Camerun sul taraflex di Arnhem (Paesi Bassi).

La formula del torneo prevede la partecipazione di ventiquattro squadre nazionali, suddivise in quattro gironi da sei partecipanti. Alla fase successiva si classificano le migliori quattro di ogni girone per un nuovo girone all'italiana di 8 squadre - nel caso dell'Italia, le prime 4 del Gruppo A, con le prime 4 del Gruppo D, che giocheranno a Rotterdam dal 4 al 9 ottobre 2022 - in cui tutte le nazionali si porteranno dietro i risultati della fase iniziale. In questi due turni di competizione, l'ordine del posizionamento in classifica dipenderà da: numero di partite vinte; punti; ratio set vinti/set persi; ratio punti realizzati/punti subiti; risultati negli scontri diretti. Dai quarti di finale (tutti in programma l'11 ottobre), il via agli scontri a eliminazione diretta fino alle finali, stabilite per il 15 ottobre 2022 sul taraflex di Apeldoorn.

Il girone dell'Italia

SQUADRA QUALIFICAZIONE Belgio 4° nel ranking FIVB tra le non qualificate Camerun 1° al Campionato Africano 2021 Italia 1ª al Campionato Europeo 2021 Kenya 2° al Campionato Africano 2021 Paesi Bassi Paese organizzatore Porto Rico 2° al Campionato Nordamericano 2021

Le partite dell'Italia

Sabato 24 settembre 2022, ore 15:00: Italia - Camerun

Lunedì 26 settembre 2022, ore 18:00: Italia - Porto Rico

Martedì 27 settembre 2022, ore 18:00: Italia - Belgio

Giovedì 29 settembre 2022, ore 18:00: Italia - Kenya

Domenica 2 ottobre 2022, ore 16:00: Paesi Bassi - Italia

Paola Egonu, MVP della Nations League di Pallavolo 2022, Imago Credit Foto Imago

Dove vedere il Mondiale 2022

Tutte le sfide dell'Italvolley saranno in diretta TV sui canali Rai e Sky, oltre a essere visibili anche in LIVE-Streaming su RaiPlay, NOW TV, SkyGo, Volleyball World TV. Eurosport.it vi offrirà la diretta testuale di ogni incontro delle Azzurre, oltre ad approfondimenti pre/post gara e copertura delle finali.

Le 14 Azzurre convocate

Palleggiatrici : Ofelia Malinov (Scandicci), Alessia Orro (Monza).

: Ofelia Malinov (Scandicci), Alessia Orro (Monza). Schiacciatrici : Caterina Bosetti (Novara), Alessia Gennari (Conegliano), Elena Pietrini (Scandicci), Miriam Sylla (Monza).

: Caterina Bosetti (Novara), Alessia Gennari (Conegliano), Elena Pietrini (Scandicci), Miriam Sylla (Monza). Centrali : Sara Bonifacio (Novara), Cristina Chirichella (Novara), Anna Danesi (Novara), Marina Lubian (Conegliano).

: Sara Bonifacio (Novara), Cristina Chirichella (Novara), Anna Danesi (Novara), Marina Lubian (Conegliano). Opposto : Paola Egonu (VakifBank), Sylvia Nwakalor (Firenze).

: Paola Egonu (VakifBank), Sylvia Nwakalor (Firenze). Libero: Monica De Gennaro (Conegliano), Eleonora Fersino (Novara).

Gli altri gironi

Girone B Girone C Girone D Corea del Sud Bulgaria Argentina Croazia Canada Brasile Polonia Germania Cina Rep. Dominicana Kazakistan Colombia Thailandia Serbia Giappone Turchia Stati Uniti Rep. Ceca

