“Dopo vent'anni finalmente il sogno comincia a diventare realtà”. Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, commenta così il grande traguardo conquistato oggi. Era il 22 febbraio 2012, esattamente dieci anni fa, quando il Comando Generale della Guardia di Finanza e il Comitato Italiano Paralimpico raggiungevano l’accordo che avrebbe permesso ad atleti con disabilità fisiche di entrare a far parte dell’Arma. Oggi sono cinque gli atleti paralitici, impegnati in sport diversi, che entrano a pieno titolo nel Gruppo Sportivo Militare delle Fiamme Gialle: Ambra Sabatini, Martina Caironi, Oxana Corso, Luigi Beggiato e Giacomo Bertagnolli.

"Oggi festeggiamo questo risultato ringraziando la Guardia di Finanza, a partire dal Comandante Generale Gen. Giuseppe Zafarana - aggiunge il Presidente del CIP - e tutti coloro che si sono impegnati per il raggiungimento di questo obiettivo”. Come spiega poi Pancalli, si tratta di un traguardo storico sia dal punto di vista sportivo, che da quello sociale. Si può dire quindi conclusa vittoriosamente la battaglia degli sportivi paralitici per la parità di trattamento rispetto agli atleti normodotati. Le Fiamme gialle infatti garantiscono un trattamento al pari di quello dei colleghi olimpici e di quello dei Finanzieri in servizio.

Chi sono i nuovi finanzieri

Ambra Sabatini, impegnata nell’atletica leggera paralimpica detiene il record mondiale nei 100m, fissato a 14”11, che ai Giochi di Tokyo l’ha portata alla Martina Caironi: nei 200m, fermo a 31”73 dal 2015, e nel salto lungo per 5,06 m, raggiunto agli europei dello scorso anno. Al collo Martina ha indossato due ori e tre argenti olimpici, e vanta cinque primati mondiali e ben sei europei. Un curriculum all’insegna dei record anche per Oxana Corso che detiene il primato mondiale nei 100m e nei 400m categoria T35. Anche per lei due oggi ori mondiali e altrettanti quelli europei. I cinque atleti paralitici entrati oggi nelle Fiamme Gialle vantano alle loro spalle una carriera sportiva ricca di medaglie, nazionali e internazionali., impegnata nell’atletica leggera paralimpica detiene il record mondiale nei 100m, fissato a 14”11, che ai Giochi di Tokyo l’ha portata alla medaglia d’oro nella categoria T63 . Sempre nel mondo dell’atletica, sono due i record mondiali che detiene: nei 200m, fermo a 31”73 dal 2015, e nel salto lungo per 5,06 m, raggiunto agli europei dello scorso anno. Al collo Martina ha indossato due ori e tre argenti olimpici, e vanta cinque primati mondiali e ben sei europei. Un curriculum all’insegna dei record anche perche detiene il primato mondiale nei 100m e nei 400m categoria T35. Anche per lei due oggi ori mondiali e altrettanti quelli europei.

Luigi Beggiato che nella categoria italiana S4 detiene ben tre record: Giacomo Bertagnolli il primo a difendere i colori delle Fiamme Gialle ai prossimi Giochi Paralimpici. Bertagnolli arriverà a Pechino forte di 4 medaglie conquistate nella scorsa edizione di Pyeongchang nel 2018: due ori nello slalom, un argento nel superG e un bronzo nella discesa libera. Come conclude Pancalli, questa è la grande occasione sia per la guardia di Finanza che per gli atleti stessi di contribuire a cambiare la percezione della disabilità e a diffondere una nuova cultura dei diritti”. Nel mondo del nuoto paralitico italiano spicca il nome diche nella categoria italiana S4 detiene ben tre record: nei 50, nei 100 e nei 200 stile libero . Sarà peròil primo a difendere i colori delle Fiamme Gialle ai prossimi Giochi Paralimpici. Bertagnolli arriverà a Pechino forte di 4 medaglie conquistate nella scorsa edizione di Pyeongchang nel 2018: due ori nello slalom, un argento nel superG e un bronzo nella discesa libera. Come conclude Pancalli, questa è la grande occasione sia per la guardia di Finanza che per gli atleti stessi di contribuire a cambiare la percezione della disabilità e a diffondere una nuova cultura dei diritti”.

