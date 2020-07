Alex Zanardi dimesso dall'ospedale e trasferito in una struttura di riabilitazione all'estero

L’Ospedale di Siena dove si è conclusa la sedazione assistita ha reso noto lo spostamento dell'atleta.

Le ultime news su Alex Zanardi arrivano dalla direzione sanitaria dell’Azienda ospedaliero-universitaria dell'ospedale di Siena: l'atleta ha visto concludersi il programma di sedo-analgesia al quale era sottoposto.

Dopo la sospensione della sedazione, si è registrata la normalità dei parametri cardio-respiratori e metabolici, la stabilità delle condizioni cliniche generali e del quadro neurologico: questo ha consentito il trasferimento in una clinica estera.

Alex Zanardi è sempre stato monitorato in terapia intensiva nell'ospedale di Siena dallo scorso 19 giugno, giorno dell'incidente a causa del quale è stato ricoverato con urgenza e in condizioni gravissime.

Dottor Giovannini: "Da oggi inizia un nuovo percorso fatto di coraggio e forza"

Il dottor Giovaninni, direttore generale della struttura ospedaliera senese che ha confermato la conclusione dall'uscita graduale dal coma indotto, spiega: "I nostri professionisti restano a totale disposizione di questa straordinaria persona e della sua famiglia per le ulteriori fasi di sviluppo clinico, diagnostico e terapeutico, come sempre accade in questi casi"

Per l'equipe medica, "la stabilità delle sue condizioni cliniche e dei parametri vitali ha permesso la riduzione e sospensione della sedazione, e la conseguente possibilità di poter essere trasferito in una struttura per la necessaria neuro-riabilitazione"

"Da oggi inizia un nuovo percorso fatto di coraggio e forza. Mando un abbraccio ad Alex e alla famiglia" ha concluso Giovannini.

