Alex Zanardi, il bollettino del San Raffaele di Milano: "Nulla è cambiato"

Alex Zanardi continua nella sua lotta per la vita nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica del San Raffaele di Milano. Il campione emiliano, trasferito presso la struttura ospedaliera lombarda per un’infezione batterica che gli avrebbe causato febbre alta tra giovedì sera e venerdì mattina della scorsa settimana, ha trascorso la sua terza notte nel reparto ospedaliero milanese e non vi sono novità.

Questo è quanto ha comunicato l’ufficio stampa del San Raffaele, che ha aggiunto che al momento non sono previste ulteriori comunicazioni sulle condizioni di Zanardi, vittima di un brutto incidente con la sua handbike lo scorso 19 giugno in Toscana, lungo la strada tra Pienza e Quirico d’Orcia, andando a scontrarsi contro un camion. Giorni e ore di grande tensione per i suoi familiari e anche per tutti gli appassionati che hanno avuto modo di conoscere l’eccezionale forza d’animo di Alex, nelle sue esperienze sportive nel Motorsport e nella specialità paralimpica, che tante soddisfazioni gli ha regalato in termini di medaglie ai Giochi Paralimpici e ai Mondiali.

