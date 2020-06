Il policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena ha diramato un primo bollettino medico sulle condizioni del campione paralimpico, rimasto coinvolto in un incidente stradale nel pomeriggio di venerdì su una strada statale in provincia di Siena. L'ospedale parla di "forte trauma cranico e di un delicato intervento di neurochirurgia".

L'ospedale di Siena, il policlinico Santa Maria alle Scotte, ha diramato un primo bollettino medico poco prima delle 20 di venerdì, in merito alle condizioni di Alex Zanardi:

"È ricoverato in condizioni gravissime al policlinico Santa Maria alle Scotte Alex Zanardi, pilota automobilistico, paraciclista e conduttore televisivo, rimasto coinvolto in un incidente stradale in provincia di Siena. Zanardi è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso ed è atterrato all’ospedale di Siena alle ore 18. E’ stato subito preso in cura dai professionisti del Pronto Soccorso, valutato in shock room e le sue condizioni sono gravissime per il forte trauma cranico riportato ed è al momento sottoposto ad un delicato intervento di neurochirurgia".

