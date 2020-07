Dal nostro partner OAsport.it

Alex Zanardi dopo un mese al Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena è stato trasferito a Villa Beretta, centro di eccellenza nella riabilitazione a 360°. La Gazzetta dello Sport ha pubblicato l’intervista a Luca Poli, cappellano della struttura, che ha avuto modo di incontrare il campione di handbike.

"È cosciente un po’ si e un po’ no, a momenti - ha dichiarato Poli -. Speriamo perché quell’uomo è un simbolo. Dopo il viaggio era molto stanco. L’ho visto per poco tempo e credo che avesse tutto il diritto di essere provato da un viaggio del genere. L’ho percepito dall’occhio e dalla mano. Quando uno è così stanco non ha voglia di tenere gli occhi aperti, cerca di stare un po’ assopito. Sono stato un po' lontano perché al momento siamo pregati di non avvicinarci ai pazienti. In questi casi guardi, saluti le persone che sono col paziente e vai via e ti riprometti di tornare con calma da chi comunque dovrà restare un po' di tempo“.

Il cappellano di Villa Beretta ha sottolineato nella sua intervista rilasciata alla Gazzetta che ha sentito tutto l’amore della famiglia per Alex Zanardi: "Certo che quell’uomo ha una vitalità incredibile, non so proprio dove trovi tutta quella energia. E poi è fortunato perché intorno ha una gran bella famiglia. Per la riabilitazione sono queste due le cose fondamentali: quello che ti circonda e quello che hai dentro. Non è solo una questione fisica ma anche di forza interiore. La riabilitazione nasce dall’individuo più che dal medico. È la persona che deve trovare la forza per fare il salto".

