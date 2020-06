A cinque giorni dall’incidente di Alex Zanardi, restano stazionarie le condizioni del 53enne pilota e campione paralimpico. D'accordo con la famiglia, l'ospedale ha annunciato che non saranno diramati comunicati senza novità. Il dottor Gusinu: "Occorre dare ad Alex Zanardi il tempo di recuperare il più possibile". Risveglio non prima di 10-15 giorni.

Il professor Oliveri, il direttore del reparto di neurochirurgia del policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, era stato chiaro già nella giornata di martedì: il cervello di Alex Zanardi ha bisogno di stare a riposo in questa fase e la sedazione deve proseguire. Per questo motivo, d’accordo con la famiglia del 53enne pilota e campione paralimpico, che ha trascorso la quinta notte di degenza nel reparto di terapia dopo l’incidente con l’handbike di venerdì 19 giugno, l’ospedale non diramerà più altri bollettini medici fino a quando non ci saranno variazioni significative sul suo stato di salute. Le condizioni di Zanardi restano stazionarie e la prognosi resta riservata.

Paralimpiadi Il figlio di Zanardi: "Questa mano non la lascio, anche oggi un piccolo passo avanti" DA 5 ORE

L’ultimo bollettino diramato dall’ospedale

Rimangono stazionarie le condizioni di Alex Zanardi, ricoverato nella terapia intensiva del policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena da venerdì 19 giugno. L’atleta ha trascorso la quinta notte di degenza senza sostanziali variazioni nelle sue condizioni cliniche, per quanto riguarda i parametri cardio-respiratori e metabolici, e rimane grave il quadro neurologico. Continua il neuromonitoraggio e viene valutato costantemente da un’équipe formata principalmente da anestesisti-rianimatori e neurochirurghi, affiancata da un team multidisciplinare in base alle diverse esigenze cliniche. Il paziente è sempre sedato, intubato e ventilato meccanicamente e la prognosi rimane riservata. Sentita la famiglia, si ritiene utile non diffondere altri bollettini medici sino a quando non ci saranno variazioni significative sul suo stato di salute.

Il dottor Gusinu: "Ora Alex ha bisogno di tempo per recuperare il più possibile"

Intervistato da Sky Sport, il direttore sanitario della struttura sanitaria senese Roberto Gusinu ha sottoscritto la tempistica di 10-15 giorni per il risveglio indicata ieri dal professor Oliveri:

È un periodo in cui abbiamo affrontato la fase emozionale, ora passiamo alla fase della razionalizzazione, sentita la famiglia riteniamo opportuno se non ci sono variazioni importanti sospendere la lettura quotidiana dei bollettini. È stata confermata la scelta di mantenere in sedazione il signor Zanardi per dargli tempo di recuperare più possibile, si mantengono stabili tutti i parametri ma resta grave il quadro neurologico.

Paralimpiadi Papa Francesco scrive a Zanardi: "Sei un esempio di come ripartire, hai dato forza a chi l'ha persa" DA 5 ORE