Alex Zanardi, il bollettino dopo la seconda notte in ospedale: "Condizioni gravi ma stazionarie"

Seconda notte in terapia intensiva per Alex Zanardi al Policlinico di Siena, dove il 53enne campione bolognese si trova ricoverato da venerdì pomeriggio dopo l'intervento neurochirurgico per le fratture al cranio e al volto riportate nell'incidente con l'handbike del 19 giugno. L'atleta continua a essere ventilato meccanicamente e il monitoraggio dei parametri clinici è costante.

Stabili ma stazionarie. Anche la seconda notte nel reparto di terapia intensiva del Policlinico di Siena è trascorsa: Alex Zanardi resta in coma farmacologico, sedato, ventilato meccanicamente e il monitoraggio dei parametri clinici è costante.

Paralimpiadi Alex Zanardi, la prova che siamo i nostri stessi limiti DA 12 ORE

Secondo i medici, al momento Zanardi non è in pericolo di vita, dopo l’intervento neurochirurgico per le fratture al cranio e al volto riportate nell’incidente fra la sua handbike e un camion avvenuto nei pressi di Pienza venerdì pomeriggio.

Da quanto si apprende, un nuovo bollettino medico è previsto verso mezzogiorno.

Play Icon WATCH Alex Zanardi e il significato dello sport: "Metafora perfetta, con l'impegno la vita può migliorare" 00:00:52

Paralimpiadi Zanardi, nuovo bollettino: "Stabile, ma quadro neurologico grave: possibili conseguenze alla vista" DA 17 ORE