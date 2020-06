Alex Zanardi, incidente in handbike: è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso

L'ex pilota sarebbe rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo una strada statale nel comune di Pienza, in provincia di Siena. Secondo quanto si apprende nell'incidente sarebbe stato coinvolto anche un mezzo pesante.

Sono ore di ansia per Alex Zanardi: l'ex pilota di Formula Uno è stato coinvolto in un incidente stradale in handbike lungo la statale 146 del comune di Pienza, in provincia di Siena, ed è stato trasportato in ospedale in elisoccorso. Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni che filtrano, nell'incidente sarebbe rimasto coinvolto anche un mezzo pesante.

Seguono aggiornamenti...

