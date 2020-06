Alex Zanardi, la moglie Daniela e il figlio Niccolò: "E' giusto che la staffetta prosegua per lui"

Con una nota stampa pubblicata nella serata di sabato Obiettivo 3, progetto creato per promuovere il ciclismo paralimpico, ha annunciato che in accordo con la moglie Daniela e il figlio Niccolò la staffetta di Obiettivo tricolore proseguirà. Una scelta avvallata dalla moglie di Alex Zanardi, che anche venerdì era al seguito della carovana, ed è sempre stata uno dei segreti dei successi del marito.

Dopo l’incidente che ha coinvolto Alex Zanardi, i suoi compagni di staffetta hanno deciso di proseguire il percorso verso la tappa finale di Santa Maria di Leuca. La moglie Daniela e il figlio Niccoló sono con loro e li ringraziano per la voglia di non mollare in un momento così difficile. Il viaggio continua per Alex. [Comunicato Obiettivo 3, 20/6/2020]

Alex Zanardi combatte l’ennesima battaglia di una vita trascorsa a prendere a calci le avversità che il destino gli ha riservato e a dimostrare che lottando, dando il massimo di sè stessi e mordendo il dolore: tutto è possibile. Per questo avrebbe applaudito sicuramente al fatto che i suoi compagni di staffetta di Obiettivo 3 - che proprio grazie all’esempio e all’aiuto di Alex e delle persone coinvolte in questo progetto sognano di provare ad agguantare un posto per le Paralimpiadi di Tokyo - proseguissero questo viaggio di speranza e di rinascita, dopo un lockdown di tre mesi che ha costretto l’Italia a stare in casa per vincere la sua battaglia col virus. Una decisione avvallata da Daniela, la compagna di Zanardi che era al seguito della carovana anche venerdì pomeriggio e, insieme al figlio Niccolò e alla mamma di Alex Anna, in queste giornate così concitate è al fianco al marito, a supportarlo come sempre.

"Era la mia team manager. Il mio merito è solo di averla scelta"

Si dice spesso che dietro un grande uomo ci sia una grande donna e nel caso di Alex quella donna è Daniela. Una storia d’amore nata 24 anni fa fra auto e motori, della consorte Zanardi ha sempre ripetuto: “Era la mia team manager, in pratica il mio capo. Ho solo il merito di averla scelta”. Sempre accanto all’amato marito, lontana dalle luci della ribalta e dai riflettori, un pilastro per quell’uomo a cui 19 anni fa avevano dato l’estrema unzione e che invece stupì tutti, risvegliandosi e ricostruendo la sua vita “partendo dalla metà rimasta” e mai rimpiangendo quelle gambe che aveva perso nell’incidente. Quella tragedia si è tramutata nella più grande opportunità della vita di Zanardi che ora, con la famiglia al suo fianco e il sostegno dell’Italia intera, affronta un’altra sfida: trasformare un dramma nell’ennesimo capolavoro.

