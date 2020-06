Alex Zanardi, la prova che siamo i nostri stessi limiti

A 53 anni l'ennesima sifda con la vita. Forse l'unica che non avremmo voluto raccontare. Fatto sta che Alex Zanardi sta continuando a ridisegnare il confine che separa l’uomo, e il suo destino di umano, dai suoi limiti. Adesso preghiamo per la prossima impresa.

Questo strano posto - che chiamiamo comunemente Terra - è abitato dagli esseri umani. L’essere umano (nella sua accezione di specie), però, risulta scarsamente complementare alla sua forma polisemica di essere (verbo predicativo) umano (aggettivo – sinonimo di terrestre). Dietro questa spicciola e asettica distinzione grammaticale si cela una verità incontestabile: seppur appartenenti allo stesso genere, ogni uomo ha il suo modo di stare al mondo. Da 53 anni – 18 da quando è iniziata la sua seconda vita – Alessandro “Alex” Zanardi da Castel Maggiore non fa altro che prenderci in giro, ridisegnando con dannata puntualità il confine che separa l’uomo, e il suo destino di umano, dai suoi limiti. Concetto rinvigorito dal terribile incidente con la sua handbike avvenuto nel pomeriggio di venerdì nei pressi di Pienza, ennesima sua sfida con la vita. L'unica che non avremmo voluto raccontare.

Paralimpiadi Manuel Bortuzzo: "Da Zanardi ho imparato a trovare un dono nella tragedia" DA 7 ORE

Alex Zanardi braccia al cielo al traguardo dell'Ironman di Cervia Credit Foto Other Agency

Per quei dieci-dodici che non lo sapessero, quello che era un discreto pilota di Formula 1 (un punto in 41 Gran Premi) il 15 settembre 2001 durante la tappa di Champ Cart al Lausitzring uno sciagurato testacoda gli è valso un’estrema unzione, otto arresti cardiaci, tre giorni di coma e sedici operazioni in anestesia totale. Risultato: la perdita di entrambi gli arti inferiori.

Lo sportivo che ha smontato il concetto di impossibile

Da quando diciotto anni fa ha iniziato la sua seconda vita – o la vita ha consegnato al mondo il secondo Zanardi, dipende da come la vediamo – lo sportivo emiliano riesce ad aggiornare la definizione di impossibile, come fosse incisa a matita. Un Campionato Italiano Superturismo, una ricca manciata di vittorie in campo internazionale nel Mondiale Turismo (contro piloti normodotati), passando alle 24 medaglie (16 d’oro) tra Mondiali e Paralimpiadi dal 2011 ad oggi nel paraciclismo, senza considerare l’exploit nell’Ironman: questo il suo bottino dopo il risveglio in quel letto di ospedale a Berlino.

Nel solo 2019, Alex si è aggiudicato i seguenti riconoscimenti:

Coppa del Mondo su strada - prova Crono cat. MH5 (Corridonia) ORO Coppa del Mondo su strada - Staffetta (Corridonia) BRONZO Coppa del mondo su strada - Crono cat. MH5 (Baie Comeau, Quebec) ORO Coppa del mondo su strada - Staffetta (Baie Comeau, Quebec) ORO Campionati mondiali su strada - Crono cat. MH5 (Emmen, Olanda) ORO Campionati mondiali su strada - prova in linea (Emmen, Olanda) ARGENTO Campionati mondiali su strada - Staffetta (Emmen, Olanda) ORO

Ironman, il superamento di sé stesso

Sentirlo urlare come Sofia Loren urla il nome di Benigni agli Oscar “Ho migliorato, ho migliorato, record del mondo!” a Cervia, dopo aver percorso 3,86 km a nuoto, 180,260 km in bicicletta e 42,195 km di corsa nella tappa italiana dell’Ironman - la gara di triathlon più dura (e affascinante) al mondo – farebbe sentire rottamabile anche la persona più energica e vitale del pianeta. È successo lo scorso 21 settembre, dopo aver stabilito, appunto, il nuovo record paralimpico, tagliando il traguardo in 8 ore 25 minuti e 30 secondi.

"Sono senza parole, sto per compiere 53 anni e se la vita continua a farmi di questi regali, penso che vivrò fino a 200 anni per godermi tutto questo" (frase, oggi, da pelle d'oca) ha euforicamente sentenziato a caldo dopo la gara da buon pallonaro bolognese che è. Non a caso, 24 ore dopo ha disputato l’Ironman 70.3 (su mezza distanza) con il tempo di 4 ore, 31 minuti e 38 secondi. Per circa 5 minuti la storica doppietta di tempi record infranti è sfumata.

Play Icon WATCH Ironman Zanardi da record: le immagini della gara di Cervia 00:00:26

Impariamo a conoscere lo straordinario dal più umano di tutti

Dopo 53 anni resta ancora da appurare una cosa: Zanardi, nella sua condizione di disabile (fa sorridere, ma allo stato dei fatti è così) è più o meno umano di coloro che pensano di condurre una vita canonica, senza privazioni così drastiche? In realtà, tracciare una linea di demarcazione non ha molto senso. Alla fine a tutti è concesso convivere con i propri demoni, anche se non capita così comunemente che si palesino come una monoposto fuori controllo che ti trancia a centinaia di chilometri orari (senza sminuire l’accaduto, per carità). A Zanardi non è mai importato collocarsi nella Hit-Parade dei superuomini o di chiedersi il perché quel giorno lì, quel 15 settembre 2001, la Dea Bendata avesse appeso alla porta del suo ufficio il cartello con su scritto “Torno subito”.

TwitterZanardi e il suo sorrisohttps://twitter.com/fildelmonte/status/1274215703294377991Embed

L’unica verità da rincorrere, leggendo tra le righe di questa storia, è che non dobbiamo vivere avendo la presunzione di essere liberi da ogni limite, quando invece è proprio nel saper riconoscere i nostri limiti che troviamo la chiave per la libertà. In fondo se n’è accorto Goethe qualche secolo fa, l’ha capito Alessandro da Castel Maggiore, campione dei nostri giorni che da venerdì sta cercando di realizzare l'ennesima impresa della sua vita. Il traguardo è ancora incerto, ma l'uomo dell'impossibile farà di tutto per lasciarci ancora una volta a bocca aperta. Intanto c'è una nazione che fa il tifo per lui.

Play Icon WATCH Alex Zanardi e il significato dello sport: "Metafora perfetta, con l'impegno la vita può migliorare" 00:00:52

Paralimpiadi Da Federica Pellegrini a Leclerc, da Tamberi a Del Piero: i messaggi social per Zanardi DA 8 ORE