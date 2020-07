Alex Zanardi, pomeriggio sereno al San Raffaele di Milano: proseguono accertamenti e terapie

Alex Zanardi ist am Freitag auf eine Intensivstation verlegt worden

Ricoverato da ieri nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica dell'ospedale San Raffaele di Milano, Alex Zanardi ha trascorso serenamente il pomeriggio in una giornata in cui sono proseguiti gli accertamenti diagnostici e il piano terapeutico per stabilizzare le condizioni del 53enne pluricampione paralimpico.

Dopo la giornata di apprensione e preoccupazione di venerdì, arrivano notizie fortunatamente più rassicuranti riguardo alle condizioni di Alex Zanardi, che da ieri è ricoverato nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica dell’Ospedale San Raffaele di Milano.

Come ha reso noto un comunicato dell’Ospedale milanese, Zanardi ha trascorso “serenamente il pomeriggio” nella struttura dove sono “sono proseguiti gli accertamenti diagnostici e il piano terapeutico per stabilizzare” le condizioni del pilota e pluricampione paralimpico di handbike.

Come ha lasciato trapelare lo staff dal San Raffaele, i familiari del campione bolognese, d'accordo con il professor Luigi Beretta, che dirige l'unità operativa di terapia intensiva neurochirurgica, "hanno deciso, in questa fase, di dare informazioni minime per concentrarsi il più possibile sulle cure da garantire ad Alex".

