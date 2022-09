L’ospedale San Bortolo di Vicenza ha dimesso Alex Zanardi. Il Giornale di Vicenza: “Il paziente è stato stabilizzato”. Si conclude allora il secondo ricovero nel reparto riabilitativo berico, il primo si era verificato nell’aprile 2021 per la riabilitazione in seguito al gravissimo incidente. Il campione torna a casa dopo 76 giorni di ricovero . Era stato trasferito in una struttura sanitaria specializzata all’inizio di agosto per via di un incendio nella villa di Noventa Padovana (Padova) che aveva danneggiato l’impianto fotovoltaico che alimentava i macchinari che assistono l’ex pilota di Formula 1. Ora ritornerà in un ambiente più riservato, come ha confermato il primario Bertagnoni a: “”. Si conclude allora il secondo ricovero nel reparto riabilitativo berico, il primo si era verificato nell’aprile 2021 per la riabilitazione in seguito al gravissimo incidente.

LE CONDIZIONI DI ZANARDI

Alex Zanardi si è schiantato con la handbike il 19 giugno 2020. L’impatto contro un camion su una statale a Pienza, in provincia di Siena, lo ha messo in pericolo di vita. Da quel giorno, Zanardi lotta, e il recupero è molto lento. A luglio 2021 la moglie aveva raccontato che Alex non parla ma si allena duramente. Più recentemente, alcune fonti hanno detto che riesce a stare seduto e a muovere gli arti superiori. Il figlio aveva raccontato che non si vedono grandi cambiamenti e che sono stressati per questo. Tuttavia, nella stessa occasione aveva pure detto: “Noi non perdiamo le speranze, la fibra è buona”. Poi l’incendio e il secondo ricovero. Il primario Bertagnoni ha spiegato quanto fatto in questi due mesi: “Il nostro principale obiettivo è stato stabilizzare le condizioni cliniche generali di Zanardi. Ma, contestualmente, abbiamo proseguito il programma riabilitativo seguito durante il primo periodo di degenza”. Ora il ritorno a casa, un nuovo inizio, con la speranza ancora viva di vedere progressi.

