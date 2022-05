Ambra Sabatini firma il record del mondo dei 200 metri T63 a Jesolo, nel corso degli degli Italian Open 2022, meeting internazionale del circuito World Para Athletics Grand Prix, fermando il cronometro sul tempo di 29.87, polverizzando il primato precedente, appartenente a Martina Caironi, di 31.73, fatto segnare a Berlino nel 2015.

ultima delle tre giornate del meeting l’azzurra delle Fiamme Gialle, oro nei 100 alle Paralimpiadi di Tokyo, è Nell’l’azzurra delle, è la prima atleta al mondo a scendere sotto il muro dei trenta secondi : il prossimo appuntamento sarà sui 100 metri allo Stadio dei Marmi nel Roma Sprint Festival giovedì 12 maggio.

"Non speravo in questo crono, ora voglio anche il record dei 100 m"

Così Ambra Sabatini al sito federale: “L’emozione era tanta. L’obiettivo era di scendere sotto i 30 secondi, ma considerando che era la prima gara, non ci speravo. È stata tirata, ho cercato di riprendere chi era davanti a me e ce l’ho fatta. Mi piacerebbe che questa gara fosse inserita come specialità ufficiale alle Paralimpiadi. Ora punto a migliorare nei 100 metri e spero di abbassare anche questo record“.

